Green Energy Lab hat im Auftrag des österreichischen Klima- und Energiefonds gemeinsam mit winnovation consulting eine sogenannte „Innovation Sandbox“ im Hinblick auf die Anforderungen der E-Mobilität durchgeführt. Ziel des Forschungsprojekts war es, Nutzer-Bedürfnisse zu erheben und daraus Handlungsempfehlungen für die Gestaltung zukünftiger Energiesysteme abzuleiten. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf bidirektionale Ladeprozesse gelegt. Um die Erwartungen, Bedürfnisse und Ängste der Nutzer zu ermitteln, wurde ein Crowdsourcing-Prozess umgesetzt, an dem sich 1.665 Bürger beteiligt haben. In einem Workshop wurde der Input der Nutzer mit ausgewählten Experten diskutiert. Ziel war es, Rahmenbedingungen zu skizzieren, mit denen man den Nutzerbedürfnissen der Zukunft gerecht werden kann. Dazu wurden Handlungsempfehlungen für Politik und Gestalter erarbeitet, die in den nächsten Jahren dazu beitragen sollen, dass gesteuertes und bidirektionales Laden in österreichischen Unternehmensflotten zum Einsatz kommt und ideale Rahmenbedingungen für einen breiten Einsatz von gesteuertem und bidirektionalem Laden geschaffen werden. Die Handlungsempfehlungen richten sich an Personen aus der Politik in Bund, Ländern und Gemeinden, Vertreter der Netzbetreiber und Energieversorgungsunternehmen, sowie Vordenker im Bereich der Energiewende und Elektromobilität.

„Nutzer und Nutzerinnen zeigen schon jetzt eine hohe Bereitschaft, gesteuertes und bidirektionales Laden umzusetzen. Aus unseren Untersuchungen ist aber auch klar hervorgegangen, dass bei der Handhabung noch Bedenken wahrgenommen werden, die abgebaut werden müssen – beispielweise in Bezug darauf, wie groß die permanent verfügbare Restreichweite des Fahrzeugs ist, oder in Bezug auf die Verfügbarkeit von geeigneten Ladesäulen. Und gerade im Flottenbereich erwarten sich die Betreiber für Mehraufwände, die sie zu leisten bereit sind, auch Anreize. Abgesehen von technischen Lösungen, die die Handhabung vereinfachen, besteht hier auch noch viel Raum für Innovationen im Bereich Geschäfts- und Nutzungsmodelle“, erklärt Susanne Supper, Cluster Managerin im Green Energy Lab und Leiterin des Innovationslabors. Eine Darstellung der Potenziale von bidirektionalem und gesteuertem Laden in Österreich mit einer Zusammenfassung der Nutzer-Anforderungen ist hier zu finden.