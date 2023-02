Im Frühjahr 2023 soll die Ladestation im Container-Format erstmals E-Lkw laden. Sie sei bis zu sechs Mal schneller als herkömmliche Hochleistungsladestationen mit 350 Kilowatt Leistung, heißt es. Integrierte Batteriepuffer sollen dabei Lastspitzen vermeiden. Ziel ist des Weiteren, dass sich die Ladestationen netzdienlich verhalten. Die wissenschaftliche Begleitung dieser technischen Entwicklungen wird vom schweizerischen Bundesamt für Energie (BFE) sowie von renommierten Industriepartnern unterstützt. Vonseiten der Forschung sind die Berner Fachhochschule (BFH) und die Ostschweizer Fachhochschule (OST) an dem Projekt beteiligt.



Die Neustrukturierung des Schwerlastverkehrs in Europa ist für die Energiewende und das Erreichen der Klimaziele von zentraler Bedeutung. Auf den Straßen des Kontinents sind rund 6,6 Millionen Lastkraftwagen im Einsatz. Sie transportieren 76,7 Prozent aller Frachten an Land. Folglich gilt es auch hier, den Anteil an emissionsarmen oder emissionsfreien Transportmitteln zu erhöhen. Die technische Grundlage des neuen Systems ist ein neuer Ladestandard für schwere Nutzfahrzeuge, aber auch für Schiffe und Flugzeuge. Dieser Ladestandard ist das Megawatt Charging System, kurz MCS. Es wurde im Juni dieses Jahres international lanciert, weswegen man mit einer breiten Akzeptanz rechnet.