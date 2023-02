Trotz des Verkaufs werden in Steyr noch weiterhin Lkw für den MAN-Konzern produziert. Die Produktion der leichten und mittleren Baureihen für MAN soll Mitte 2023 auslaufen. Seit letztem Herbst ist die Belegschaft allerdings wegen der generellen Knappheit von Halbleiterbausteinen in Kurzarbeit. Lkw werden zwar weiterhin produziert, es mangelt jedoch an Steuergeräten, weshalb die Fahrzeuge teilweise nicht final fertiggestellt werden können. Diese Situation ist allerdings kein Steyr-spezifisches Problem, denn unter der aktuellen Lieferkettenkrise leidet die gesamte europäische Automobilindustrie.

Noch im Jahr 2022 soll die Serien-Produktion des neuen Volta Zero beginnen, wobei Steyr Automotive als Lohnfertiger agiert, also ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgt, wie schon Siegfried Wolfs ehemaliger Arbeitgeber Magna.

Mittelfristig ist auch die Produktion eigener Fahrzeuge unter der Marke „Steyr“ geplant. So hatte Steyr Automotive angekündigt, neben der Auftragsfertigung für MAN und Volta Trucks auch einen eigenen Elektro-Transporter „Made in Austria“ am Standort produzieren zu wollen. Eine Service- und Vertriebspartnerschaft wurde diesbezüglich mit Raiffeisen-Lagerhaus geschlossen. Dies gilt als Meilenstein in der Vorbereitung des Aufbaus einer österreichweiten Vertriebsorganisation. Die elektrischen Cargo-Vans der Marke Steyr dürften im Wesentlichen auf dem russischen Modell „GAZelle“ des Herstellers GAZ basieren. Für die Vermarktung des neuen Transporters hatte Steyr Automotive kürzlich den Van-Vertriebsprofi Wolfgang Kugler engagiert, der zuvor beim Pappas-Konzern tätig gewesen war. Wann genau die ersten Transporter dann in Steyr vom Band laufen und in den Lagerhäusern stehen werden, behält das Unternehmen noch für sich: „Einen genauen Zeitpunkt der Markteinführung der Steyr-Fahrzeuge werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben“, heißt es dazu nur.

Ebenfalls geplant ist die Fertigung von Stadtbussen mit Elektroantrieb und Wasserstoffbrennstoffzelle. Wieweit auch diese auf GAZ-Technologie basieren und man folglich von Teilezulieferungen aus Russland abhängig wäre, ist der Redaktion nicht bekannt. GAZ gilt als größter Autobushersteller Russlands. Siegfried Wolf war einst Chef dieses Unternehmens und soll über Anteile daran verfügen. Bei Steyr Automotive ist aber auch der Elektrobus-Pionier Christoph Giesauer tätig, der ursprünglich selbst mit dem Unternehmen „Delta-Bus“ eine Busproduktion im österreichischen Ybbstal aufbauen wollte. Delta-Bus präsentierte schon 2019 auf der Busmesse in Wels ein Demofahrzeug. Unklar ist, wieweit der angekündigte Stadtbus der Marke „Steyr“ auf diesem Konzept aufbaut.