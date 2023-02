Volta Trucks hat eine erfolgreiche und überzeichnete Series-C-Finanzierungsrunde mit Investitionen in Höhe von insgesamt 230 Millionen Euro abgeschlossen. Mit dieser jüngsten Kapitalerhöhung ist die Finanzierung aller technischen und geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens bis nach dem Start der Serienproduktion des 16-Tonnen-Modells des vollelektrischen Volta Zero Ende 2022 gesichert, darunter die Produktion von Prototypen zur Designvalidierung für die technische Entwicklung und Fahrzeugtests sowie die Herstellung einer Flotte von Fahrzeugen zur Produktionsvalidierung im Rahmen von Praxistests durch Kunden in London und Paris ab Mitte 2022. Zudem wird dadurch die weitere Entwicklung der kürzlich vorgestellten Pläne für die vollelektrischen 7,5- und 12-Tonnen-Modelle des Volta Zero finanziert sowie die Vorbereitung der Produktionsstätte im österreichischen Steyr auf die Produktion von Kundenfahrzeugen bis Ende des Jahres.



Für 2023, das erste Jahr der Serienproduktion, plant Volta Trucks die Produktion von 5.000 Fahrzeugen. Dies soll 2024 auf 14.000 Fahrzeuge und 2025 auf bis zu 27.000 Fahrzeuge gesteigert werden. Zu diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen sowohl in Europa als auch in den USA tätig sein und vier Volta Zero-Modelle produzieren, nämlich das 7,5-, das 12-, das 16- und das 18-Tonnen-Modell. Grundlage für diese Erwartungen sind umfangreiche Kundenverträge und bereits eingegangene Bestellungen, darunter die jüngste Ankündigung der europaweit größten Bestellung vollelektrischer Lkw von DB Schenker, Europas führendem Logistikunternehmen, das fast 1.500 Fahrzeuge bestellt hat. Dank dieser und anderer Vorbestellungen sind die Auftragsbücher von Volta Trucks bestens gefüllt und stehen mittlerweile bei mehr als 5.000 Fahrzeugen mit einem Auftragswert von mehr als 1,2 Milliarden Euro.

