Biosprit und sogenannter grüner Wasserstoff sollen die niedersächsische BP-Raffinerie im emsländischen Lingen fit für die Zukunft machen. Bis 2030 werde der Standort zu einem integrierten Energiezentrum ausgebaut, kündigte der Mineralölkonzern anlässlich des 70-jährigen Bestehens an. Dafür soll in den kommenden Jahren ein mittlerer bis hoher dreistelliger Millionenbetrag investiert werden.

Der 1953 eröffnete Standort habe sich in seiner Geschichte "immer wieder neu erfunden, um sich an das veränderte Marktumfeld anzupassen", sagte BP-Europa-Chef Patrick Wendeler laut Mitteilung. "Der geplante Umbau von einer konventionellen Raffinerie in ein integriertes Energiezentrum ist der nächste Schritt auf diesem Weg. Damit stellen wir die Weichen für die Zukunft des Standorts."

Lingen soll zwar weiter auch Benzin, Diesel, Heizöl und Grundstoffe für die chemische Industrie liefern. Das Angebot will BP aber gezielt erweitern und "zunehmend emissionsärmere Energielösungen" ins Programm nehmen. Die bereits 2022 gestartete Produktion von Biokraftstoffen soll ausgebaut werden, grüner Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wird, soll hinzukommen. Damit will BP den Standort an die sich ändernde Nachfrage anpassen und die Emissionen um bis zu 60 Prozent senken.