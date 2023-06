HVO steht für Hydrotreated Vegetable Oil, also hydriertes Pflanzenöl. Neben Pflanzenölen werden in der Produktion auch Abfallprodukte wie Öle und Fette aus Reststoffen, zum Beispiel Altspeiseöl, eingesetzt. Die Zusatzbezeichnung 100 steht für den HVO-Anteil, so würde HVO20 beispielsweise aus 20 Prozent HVO und 80 Prozent fossilem Diesel bestehen.

„Entscheidend ist, dass so wenig wie möglich klimaschädliches CO₂ auf unseren Straßen ausgestoßen wird. Die Reduktion von Dieselverbrauch und von fossilen Treibstoffen ist dafür unumgänglich. Darum ist die Umstellung unserer Flotte auf HVO100 eine wichtige und richtige Trendwende“, so die beiden Geschäftsführer Thomas und Paul Blaguss.

Der Kraftstoff erfordert keine Anpassung des Motors und die Betankung erfolgt für Blaguss an der eigenen Tankstelle sowie an über 8.000 Standorten in Europa. Derzeit ist HVO100 etwas teurer als herkömmlicher Diesel, könnte aber mit zunehmender Verbreitung günstiger werden.

Neben der CO₂-Einsparung erwartet sich Blaguss von dem Dieselersatz auch eine Lärmreduktion und eine Verringerung der Feinstaubemissionen um ein Drittel. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, bis 2035 mit der gesamten Reisebusflotte klimaneutral zu fahren.