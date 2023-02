Nachhaltig durchgeführte Transporte, die sowohl die Umweltbelastung reduzieren als auch die anspruchsvollsten Aufgaben erfüllen, ist eine Herausforderung, die moderne Transportunternehmen täglich bewältigen müssen. Für Gruber Logistics mit Hauptsitz in Auer, im italienischen Südtirol in der Nähe von Bozen, ist Nachhaltigkeit und Umweltschutz seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Firmenphilosophie.

"Neben der Digitalisierung ist Nachhaltigkeit eines der wichtigsten Themen in unserer Strategie. Wir beschäftigen uns schon seit sehr langer Zeit mit Nachhaltigkeit – noch bevor es vom Markt nachgefragt wurde. Und nun machen wir einen weiteren Schritt in diese Richtung, indem wir Biodiesel aus zertifizierten Quellen nutzen. Dadurch können wir eine hohe Qualität der Biomasse für die Kraftstoffgewinnung sicherstellen und die Ausbeutung landwirtschaftlicher Flächen sowie unsichere Produktionsprozesse vermeiden", sagt Martin Gruber, CEO Gruber Logistics.

Für Transportprofis wie ihn gilt es, kraftstoffeffizient und damit CO2-reduziert unterwegs zu sein, für die Kunden höchste Zuverlässigkeit an den Tag zu legen und gleichzeitig individuell und diversifiziert zu sein. Um diese vielfältigen Anforderungen zu meistern, setzt das erfolgreiche und innovative Familienunternehmen in der Transport- und Logistikbranche auf die dazu passenden Lösungen von Scania.



Dem Ziel, einen Wandel hin zu einem nachhaltigen Transportsystem zu ermöglichen und schon heute Produkte und Lösungen für eine umweltschonende Mobilität zu schaffen, widmet sich Scania bereits seit Jahren. Mit der aktuellen Biodiesel-Technologie bietet der Lkw-Hersteller seinen Kunden schon heute Möglichkeiten, den CO2-Ausstoß um bis zu 85 Prozent in der Flotte zu senken. Das Ganze gepaart mit einer Kraftstoffersparnis, die nicht nur in der Umwelt-, sondern auch in der finanziellen Bilanzierung entscheidende Vorteile bringt.

"We move mountains" ist das Motto des Transportspezialisten Gruber Logistics mit weltweit 35 Niederlassungen. In der Fahrzeugflotte finden sich neben 7,5-Tonnern auch Spezialfahrzeuge für Schwer- und Sondertransporte mit einem Gesamtgewicht von bis zu 170 Tonnen. Insgesamt gehören rund 1.500 Transporteinheiten zum Fuhrpark. Zu ihnen zählen seit Dezember 2021 auch weitere neue Biodiesel-Lkw Scania R 450 4x2. Insgesamt hat der Lkw-Hersteller im Jahr 2021 über 80 Lkw ausgeliefert und stellt somit auch einen Großteil der Lkw-Flotte bei Gruber Logistics. Scania ist ein wichtiger Partner in der Erfolgsgeschichte des Transportunternehmens und auch bei der Finanzierung vertraut Gruber Logistics auf den Service von Scania.