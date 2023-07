Der Transitstreit hatte sich in den vergangenen Monaten zugespitzt. Vor allem der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini agitiert immer wieder mit Drohgebärden und heftiger Kritik gegen die Tiroler Anti-Transit-Maßnahmen wie Sektorales Fahrverbot, Nachtfahrverbot und Ähnliches. Er hat die EU-Kommission sogar offiziell aufgefordert, deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten.

Die Tiroler Landesregierung hat jedoch wiederholt deutlich gemacht, dass sie an den Transitmaßnahmen - in Tirol spricht man immer von "Notwehrmaßnahmen" - festhalten wird, solange auf europäischer Ebene keine große Lösung gegen den überbordenden Transitverkehr am Brenner gefunden wird.

Zuletzt hatte es an der Transit-Front eine Einigung auf regionaler Ebene gegeben. Die Landeschefs von Bayern, Tirol und Südtirol - Markus Söder, Anton Mattle und Arno Kompatscher - hatten im April in Kufstein öffentlichkeitswirksam eine Erklärung über ein "Slot-System" mit buchbaren Lkw-Fahrten präsentiert. Für ein solches digitales, grenzüberschreitendes Verkehrsmanagement müsste allerdings ein Staatsvertrag zwischen Österreich, Deutschland und Italien abgeschlossen werden. Ein solcher scheint aber noch in weiter Ferne zu liegen.

(APA/red.)