Aber auch in Italien gebe es noch "viel zu tun", so Valean bei ihrem Besuch in Rom. "In Italien beträgt der Anteil des Schienengüterverkehrs nur zwölf Prozent im Vergleich zum europäischen Durchschnitt von 17 Prozent."

"Uns gefällt Österreichs Haltung nicht. Wir versuchen, die Dinge voranzubringen und wir möchten Österreich davon überzeugen, einen Schritt zurückzurudern. Wir dürfen keine weitere Zeit verlieren", meinte Valean, die in Rom auch den italienischen Verkehrsminister Matteo Salvini traf. Salvini hatte die EU-Kommission zuletzt wiederholt aufgefordert, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten.

(APA/red.)