Dieser Wert decke dann etwa 20 bis 25 Prozent des gesamten Energiebedarfs ab. Derzeit liege er in der Region bei 300 bis 350 Terrawattstunden, wobei es sich um sogenannten grauen Wasserstoff handelt, der durch Kohle oder Erdgas entsteht und bei Industrieprozessen etwa in Raffinerien eingesetzt wird. In Europa soll nach politischem Willen grüner Wasserstoff eine Schlüsselrolle für die Umsetzung der Klimaziele spielen.

Er kann zum Beispiel in der Stahl- oder Chemieindustrie eingesetzt werden und den Kohlendioxid-Ausstoß deutlich reduzieren. Es werde erwartet, dass dieser Wasserstoff auch bei der Bereitstellung von regelbarem Strom, als Kraftstoff im Schwerlastverkehr und in einigen Ländern im Wärmemarkt eine wichtige Rolle spielen wird, hieß es. Er wird in Elektrolyseverfahren hergestellt, in dem Wasser mit Hilfe von grünem Strom in Wasser- und Sauerstoff aufgespalten wird. Die Kapazitäten dafür in Europa sollen in den kommenden Jahren deutlich ausgeweitet werden - von heute einem Gigawatt auf 40 Gigawatt am Ende des Jahrzehnts.