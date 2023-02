Ganz ähnlich sei man in Deutschland „grundsätzlich technologieoffen. "Es gibt kein Entweder-Oder, wir brauchen alle Optionen“, so Klaus Bonhoff vom deutschen Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, der in seinem Impulsreferat bei der Wasserstoff-Veranstaltung der WKO Einblicke in die deutsche Wasserstoffstrategie gab.

Denn fest steht für Bonhoff: Ohne Wasserstoff seien die Klimaziele nicht zu erreichen. „Wir müssen die Option Wasserstoff daher für den Verkehr in den Markt bringen“, sagte Bonhoff. Daran arbeite man in Deutschland und habe dafür Konzepte für eine entsprechende Betankungs-Infrastruktur ebenso entwickelt wie solche für eine CO2-Differenzierung im Rahmen der Lkw-Maut. Zusätzlich brauche es Anreize für Investitionen in alternative Technologien sowie internationale Partnerschaften, um die Verfügbarkeit von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien sicherzustellen.