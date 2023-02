Robert Techler: Das ist in Österreich kein Thema, weil wir keine Förderungen für CNG und LNG haben. Gasfahrzeuge sind nicht von der Maut befreit, so wie beispielsweise in unserem Nachbarland Deutschland. Auch Italien war extrem stark, die Frächter haben dort staatliche Subventionen für LNG-Lkw bekommen. Aufgrund des Preissprungs ist die LNG-Nachfrage gesunken und unzählige Gasfahrzeuge stehen ungenutzt herum. In unseren Breitengraden Gott sei Dank nicht, weil es in Österreich keinerlei staatliche Förderung gab.

TRAKTUELL: Also kann man rückblickend von Weitblick der österreichischen Bundesregierung sprechen?

Robert Techler: Das kommt ganz auf das Thema und den Inhalt an. Der springende Punkt zu fossilem Gas ist aus meiner Sicht, dass die dadurch erzielte CO 2 -Reduzierung von 15 – 20 Prozent nicht ausreicht. Wir denken deshalb über Biogas nach. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, weil je nach Rohstoff eine CO 2 -Reduzierung von bis 90 Prozent erreicht werden kann. Was gegen CNG-Gas bei schweren Nutzfahrzeuganwendungen spricht, ist das Thema Reichweite, aber abgesehen davon finde ich das vielversprechend. Wir haben ab dem nächsten Jahr zwei weitere Motorvarianten mit 420 und 460 PS im Programm. Allerdings bieten wir auch in unserem Portfolio für den neuen Scania Super den Betrieb mit Biodiesel und HVO in der kompletten Motoren-Range an.

Der Dieselantrieb ist für mich in Europa nur schwer wegzudenken. Ich komme aus einem sehr gebirgigen Bundesland in Österreich und denke dabei zum Beispiel an Milchsammelfahrzeuge, Holztransporte und Kipper. Es ist für mich momentan noch schwer vorstellbar, ein elektrisches Nutzfahrzeug auf 2.000 Meter Höhe mit 40 Tonnen aus dem Wald kommen zu sehen. Hier kann die Rekuperation beim E-Lkw ein wesentlicher Vorteil sein. Der Lkw fährt leer hoch und voll runter – ein für mich sehr spannendes Thema, wobei hier natürlich auch für die Beladung in beiden Segmenten Energie benötigt wird.

Nichtdestotrotz ist der Umstieg auf alternative Antriebe unumgänglich, um unsere Klimaziele zu erreichen. Zum Thema Wasserstoff wird auch bei Scania geforscht, getestet und mit Kooperationen weitere Möglichkeiten vorangetrieben.