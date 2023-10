Ikea hat den ersten wasserstoffbetriebenen Lieferwagen in Betrieb genommen, vier weitere sollen bald folgen. Die Lkw werden ausschließlich mit Grünem Wasserstoff betrieben, sagte Melanie Eltzner, die bei Ikea Österreich für die Logistik zuständig ist. Österreich sei damit Vorreiter im Konzern. Das Klimaministerium fördert das Projekt mit 4,8 Millionen Euro, das sind 55 Prozent der Investitionssumme.

Anschaffung und Betrieb seien etwa doppelt so teuer wie vergleichbare Elektrofahrzeuge, so Eltzner. Sie sollen die rund 60 Elektro-Lieferwagen von Ikea, die in der Stadt und auf Kurzstrecken im Einsatz sind, ergänzen, nicht ersetzen. Die Wasserstoff-Fahrzeuge kommen von der deutschen Quantron und wurden in Kooperation mit Ikea entwickelt, so Quantron-Gründer und Chef Andreas Haller. Wobei es sich um den weltweit ersten seriengefertigten wasserstoffbetriebenen Lieferwagen für die Zustellung auf der letzten Meile handle, wie Haller betonte: "Die Welt blickt auf uns".

Zwar werde ein Chassis von Iveco verwendet, Tanks, Brennstoffzellen und andere Teile seien zugekauft, aber die Abstimmung der Komponenten untereinander und mit der Tankinfrastruktur und die Software seien der Mehrwert der Quantron-Fahrzeuge. Noch heuer soll von der Firma auch ein Lkw für die Langstrecke auf den Markt kommen.