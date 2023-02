Neben dem Einsatz der eigenen EV-Trucks in Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Klagenfurt und in Vorarlberg werden ebenso im Großraum Salzburg Bestellungen elektrisch durch Fahrzeuge eines Ikea-Servicepartners zugestellt. Weitere Maßnahmen im Bereich der emissionsfreien Lieferungen sind bei Ikea Österreich unterdessen bereits in Planung. So sollen künftig nicht nur Ikea-Paketlieferungen, sondern auch sämtliche Zustellungen an die Click & Collect-Abholstationen des Ikea-Partners Storebox emissionsfrei erfolgen.