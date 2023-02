Stolz auf die Auslieferung der Elektrofahrzeuge ist man natürlich auch bei der Firma Quantron. „Wir freuen uns, dass wir Ikea bei dem wichtigen Schritt hin zu einer emissionsfreien Lieferung mit unserem Wissen und unserer Expertise unterstützen können“, sagt Andreas Haller, Vorstandsvorsitzender der Quantron AG. Das Unternehmen mit Sitz in Gersthofen in Bayern ist spezialisiert auf Elektrofahrzeuge. Dabei wird das Rad nicht völlig neu erfunden, sondern es werden am Markt verfügbare Fahrzeugmodelle mit einem elektrischen Antriebsstrang aus eigener Entwicklung versehen. Quantron kann dadurch ein breites Spektrum an elektrifizierten Lkw von 3,5 bis 44 Tonnen sowie Müllsammelfahrzeuge und Elektrobusse, vom Personentransporter bis zum Linienbus, anbieten. Bis Ende 2022 sollen auch Fahrzeuge mit Brennstoffzellen und Wasserstofftank hinzukommen. Der elektrische Antriebsstrang bleibt dabei der gleiche, der Wasserstoff bietet laut Experten aber einige Vorteile: Zwar kommt es durch die Produktion von Wasserstoff und die Rückumwandlung in elektrischen Strom zu hohen Energieverlusten. Dafür kann nachhaltiger generierter Strom durch dezentrale Elektrolyseanlagen unkompliziert gespeichert, transportiert und in Minutenschnelle getankt werden. Entsprechend der realistischen Reichweite von 400 Kilometern mit einer Tankfüllung, könnten somit fast überall Wasserstoff-Lkw betrieben werden. „Mit nur 11 Tankstellen ließe sich Österreich flächendeckend mit Wasserstoff versorgen“, so ein namhafter Experte aus der Logistikbranche. Voraussetzung ist freilich, dass sich die Tankstellen sinnvoll in die gefahrenen Routen integrieren lassen.