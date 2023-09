Vor der Fahrt wurde der Mercedes-Benz GenH2 Truck an der Tankstelle von Daimler Truck im Entwicklungs- und Versuchszentrum in Wörth mit flüssigem Wasserstoff betankt. Der von Air Liquide gelieferte Wasserstoff ist erneuerbaren Ursprungs, da er aus Biomethan mit Herkunftsnachweis hergestellt wurde. Bei der Betankung wurde -253 Grad Celsius tiefkalter Flüssigwasserstoff in zwei jeweils seitlich am Fahrgestell montierte 40 kg Tanks gefüllt. Durch die Isolierung der Fahrzeugtanks kann der Wasserstoff für eine ausreichend lange Zeit ohne aktive Kühlung auf Temperatur gehalten werden.

Bei der Entwicklung wasserstoffbasierter Antriebe setzt Daimler Truck langfristig auf flüssigen Wasserstoff. In diesem Aggregatzustand hat der Energieträger eine höhere Energiedichte als gasförmiger Wasserstoff. So kann im Tank mehr mitgeführt werden, was die Reichweite erhöht und eine mit konventionellen Diesel-Lkw vergleichbare Fahrzeugleistung ermöglichen soll.

Batterieelektrische Lkw sind die richtige Wahl für den Verteilerverkehr sowie für den Fernverkehr bei regelmäßigem Einsatz auf planbaren Strecken mit geeigneten Entfernungen und Lademöglichkeiten. Wasserstoffbasierte Antriebe können insbesondere für flexible Anwendungen im Schwerlast- und Fernverkehr die bessere Lösung sein. Entscheidend für einen erfolgreichen Umstieg auf emissionsfreie Technologien ist auch die Verfügbarkeit einer entsprechenden Infrastruktur sowie die ausreichende Versorgung mit grünem Strom und grünem Wasserstoff.