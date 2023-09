Daimler-Truck-Chef Martin Daum hält ein Verbot von Diesel-Lkw in Europa im kommenden Jahrzehnt für realistisch. "Ich könnte mit einem Dieselverbot irgendwann in den dreißiger Jahren in Europa leben", sagte Daum. Dafür müsste der Wasserstoff-Verbrenner erlaubt werden und genug grüner Wasserstoff verfügbar sein. "Bis Mitte der 2030er Jahre müsste das aber zu schaffen sein."

Politik und Automobilindustrie haben sich zum Klimaschutz verpflichtet und wollen die CO₂-Bilanz von Lkw verbessern. Ziel ist die drastische Reduktion der Treibhausgas-Emissionen im Straßengüterverkehr. Der zu Volkswagen gehörende Traton-Konzern mit den Marken Scania und MAN setzt vor allem auf Batteriefahrzeuge, Daimler Truck auf eine Mischung aus Batterie für die Kurzstrecke und Wasserstoffbrennstoffzelle für den Fernverkehr.

Ein Verbot, wie es für neue Verbrenner-Pkw in der EU ab 2035 gilt, ist bisher nicht vorgesehen. Auf dem Tisch liegt ein EU-Gesetzentwurf, nach dem die CO₂-Emissionen von Lkw schrittweise bis 2040 um 90 Prozent gegenüber 2019 gesenkt werden sollen. Der US-Bundesstaat Kalifornien geht schneller vor: Ab 2036 dürfen dort nur noch emissionsfreie Nutzfahrzeuge verkauft werden.

(APA/red.)