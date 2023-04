Norwegian Hydrogen AS wird ein effizientes Netzwerk von Wasserstoffproduktionsstätten und -verteilungssystemen aufbauen und betreiben, um den zukünftigen Bedarf an emissionsfreien Kraftstoffen in einer Vielzahl von Mobilitäts- und Industriesegmenten zu decken. Das Unternehmen wird von einer Gruppe starker industrieller Eigentümer unterstützt, darunter die Flakk Group, Hexagon Purus, Hofseth International, Tafjord und Mitsui & Co. Der Hauptsitz von Norwegian Hydrogen befindet sich in Ålesund, Norwegen, und das Unternehmen unterhält Büros in Oslo, Narvik, Helsinki, Kopenhagen und Stockholm.