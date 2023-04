Die ersten 23 Elektro-Lkw von Renault Trucks für den Straßengüterverkehr in Frankreich sind an das international führende Transport- und Logistikunternehmen Kühne+Nagel übergeben worden. Xavier Léger (General Manager Road Logistics bei Kühne+Nagel France) nahm die Schlüssel von Christophe Martin (General Manager Renault Trucks France) am Standort Villefranche-sur-Saône (Frankreich) entgegen.

>>> Volta erhält grünes Licht für europäische Serienproduktion.

Sie schätzen unsere Arbeit? Dann abonnieren Sie doch hier den kostenfreien Newsletter!