Volta Trucks, Hersteller und Dienstleister für vollelektrische Nutzfahrzeuge, hat die europäische Typgenehmigung (ECWVTA) für sein 16-Tonnen-Elektrofahrzeug Volta Zero erhalten.

Damit hat das Unternehmen einen Meilenstein auf dem Weg zum Produktionsstart erreicht. Mit der Erteilung der ECWVTA ist Volta Trucks nun berechtigt, den vollelektrischen Volta Zero in Serie zu produzieren und zu verkaufen. Das Zertifizierungsverfahren stellt sicher, dass alle Fahrzeuge Umwelt-, Sicherheits- und Schutzstandards entsprechen.

"Wir haben ein völlig neues Fahrzeug von Grund auf entwickelt. Dass der Volta Zero diese strengen und anspruchsvollen Tests so schnell bestanden hat, ist ein Beweis für die gute Arbeit unseres Technik- und Entwicklungsteams. Wir sind nun bereit für den Start der Serienproduktion in unserem Werk in Steyr. Jetzt können wir die Fahrzeuge in die Hände unserer Kunden geben und damit beginnen, unsere Mission zu erfüllen", sagte Essa Al-Saleh, CEO von Volta Trucks.

Um die Zulassung zu erhalten, arbeitete Volta Trucks mit den internationalen technischen Diensten Ateel UK Ltd und Ateel S.à r.l. sowie der luxemburgischen Zulassungsbehörde SNCH zusammen. Diese überwachen die Fahrzeugzulassung nach europäischen Vorschriften sowie nach den Vorgaben der UN-Wirtschaftskommission für Europa. Das Fahrzeug wurde einer Vielzahl von System- und Komponententests unterzogen, darunter Bremsen, Lenkung, Beleuchtung, Verglasung und Fahrzeugsicherheitssysteme.

Die Zertifizierung erfolgt kurz vor der Auslieferung der zweiten Generation von Prototypen des Vorserienfahrzeugs Volta Zero an europäische Kunden als Teil einer Pilotflotte. Diese Testfahrzeuge werden über einen längeren Zeitraum an Flottenbetreiber verliehen, damit sie sich ein Bild davon machen können, wie sich der vollelektrische mittelschwere Lkw in ihren Betrieb integrieren lässt.

Die ersten individuell für Kunden in Serie gefertigten Volta Zero sollen Anfang des zweiten Quartals 2023 in der Auftragsfertigung im österreichischen Steyr vom Band rollen. Das Werk ist in der Lage, die Nachfrage nach dem speziell angefertigten mittelschweren Stadtlieferwagen effizient zu bedienen.