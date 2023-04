Cyrille Bonjean, Head of Land Transport bei DB Schenker Europe: „Mit dem sukzessiven Ausbau unserer elektrischen Flotte können wir unser Ziel weiterverfolgen, weltweit der führende Anbieter für grüne Logistik zu werden. Mit dem eActros LongHaul ist es nun möglich, auch auf der Langstrecke batterieelektrische Fahrzeuge in der Praxis einzusetzen. Für uns ist es wichtig, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und ökologische Lösungsansätze voranzutreiben.“

>>> Mercedes-Benz Trucks testet Elektro-Lkw in Finnland.

Die Entwicklungsingenieure von Mercedes-Benz Trucks haben den eActros LongHaul so konzipiert, dass er die gleichen Anforderungen an die Dauerhaltbarkeit des Fahrzeugs und seiner Komponenten erfüllt wie ein vergleichbarer konventioneller Actros für den schweren Fernverkehr. In zehn Betriebsjahren bedeutet das eine Laufleistung von 1,2 Millionen Kilometern. Im eActros LongHaul kommen Batterien mit Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen-Technologie (LFP) zum Einsatz. Diese zeichnen sich vor allem durch eine hohe Lebensdauer und eine höhere nutzbare Energie aus. Die Batterien des eActros LongHaul können serienmäßig an einer Ladesäule mit rund einem Megawatt Leistung in deutlich unter 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden.