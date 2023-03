...Aber über einen Zeitraum von einem Jahr kann man dann vielleicht doch Aussagen über die Betriebskosten treffen, und diese womöglich drücken, wenn man den Wasserstoff beispielsweise mit günstigem Nachtstrom produziert. Sie werden das ja durchgerechnet haben.

Ewald Perwög: Unser Elektrolyseur kann 55 Kilogramm pro Stunde produzieren. Eine Tankfüllung sind 39 Kilogramm. Die Anlage muss in 24 Stunden also eine knappe Stunde laufen, damit wir unseren Lkw betreiben können. Ich kann mir zwar die Stunde aussuchen, wo der Strom besonders billig ist, aber die anderen 23 Stunden steht die Anlage und das rentiert sich nicht. Sie müssen davon ausgehen, dass wir eine Auslastung von circa 80 % benötigen, damit wir die Investitionskosten zurückverdienen können. Und wenn wir die Anlage mit 80 % der Zeit auslasten, dann gibt es sehr viele Zeiten, wo der Strom sehr viel teurer ist, als 70 Euro pro Megawattstunde – das ist in etwa der Punkt, wo die Kostenparität von Wasserstoff zum Diesel (2€/Liter) gegeben ist.Die Frage lautet also: Wollen wir als Gesellschaft dekarbonisieren oder nicht? Das ist ja das Thema. Die Politik hat einerseits Angst, den Diesel teurer zu machen. Da sind nicht nur die Frächter dagegen, sondern auch die normalen Dieselautofahrer. Auf der anderen Seite sind wir nicht in der Lage, den Strom so billig zu machen, dass die Wasserstoffproduktion mit dem Diesel konkurrieren kann. Es kommt auch keine nennenswerte CO2-Abgabe, zumindest nicht in Österreich. Auch das Dieselprivileg, also eine Minderbesteuerung vom Diesel, wird nicht abgeschafft. Das bedeutet also, wenn ich als Gesellschaft – und Politiker repräsentieren diese Gesellschaft – will, dass dekarbonisierte Fahrzeuge auf der Straße fahren, dann muss ich sicherstellen, dass der Treibstoff pro Kilometer für das CO2-freie Fahrzeug genauso viel kostet wie der Diesel. Dem Transportunternehmer kann ich das ja nicht aufbrummen, denn das Frachtgeschäft ist ein hart umkämpftes, extrem kompetitives Geschäft. Und deswegen ist mein Vorschlag, dass man einen Stromtarif für die Elektrolyse festlegt, der sich stets am Dieselpreis orientiert. Diesen Mechanismus müsste man festlegen und strukturell vorgeben, damit der Frächter und auch jeder Transportkunde weiß: Es ist ganz egal, ob ich zum Dieselfrächter oder zum Wasserstoff-Frächter gehe: Ich bekomme den gleichen Preis, weil er die gleiche Kostenstruktur hat. Das ist es, was uns heute fehlt. Daher ist mein Wunsch an die Politik, dass man hier ganz klar signalisiert und den Markt reguliert: Wir wollen das und deswegen wird der Wasserstoff immer genauso viel kosten wie der Diesel auf 100 Kilometer! Damit hätten wir die größte noch verbleibende Hürde genommen. Denn für die Anschaffungskosten der FC-Fahrzeuge haben wir ja schon eine Förderung für 80 % der Mehrkosten in Deutschland und auch in Österreich soll das kommen.