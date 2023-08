Zwei Jahre nach dem Start der Nutzfahrzeugproduktion 1971 am Standort Werlte überraschte Krone die Branche auf der IAA 1973 in Frankfurt mit einem hochspezialisierten Fahrzeug: dem ersten Coil Liner, einem Sattelauflieger mit spezieller Mulde für den sicheren Transport von Stahlrollen.

Der Transport der tonnenschweren Stahlrollen für die Automobilindustrie stellte die Spediteure damals vor ein Problem. Denn einmal ins Rollen gekommen, waren sie nicht mehr zu bremsen und stellten eine erhebliche Gefahr dar. Die IAA-Premiere vor 50 Jahren war ein Erfolg, die Innovation von Krone kam bei Spediteuren und Verladern gut an, zahlreiche Aufträge folgten. Schon bald wurde die Coilmulde für den Transport von Coils gesetzlich vorgeschrieben.

Heute hat Krone vier verschiedene Grundtypen von Coil Linern im Programm: den Standard Coil Liner für bis zu 30 Tonnen Zuladung, den Coil Liner Ultra in Leichtbauweise mit Querträgern, den noch leichteren und kürzeren Coil Liner Compact für ebenfalls bis zu 30 Tonnen Zuladung und den Mega Liner Coil in Querträgerbauweise. Für eine zuverlässige Ladungssicherung sorgt beim Coil Liner Compact das Vario Coil System, das mit Hilfe einer Rasterschiene in den Trägern flexibel über die gesamte Länge der Coilmulde eingesetzt werden kann.