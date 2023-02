Frostige Temperaturen führen schnell zu Schnee und Eis auf dem Planendach – jeder Fahrer kennt dieses Problem. Auch wenn man es vor der Abfahrt beseitigt, so können sich während der Fahrt wieder Eis und Schnee ablagern, und nur in wenigen Fällen stehen auf Rastplätzen Hilfsmittel zur Verfügung, mit denen der Fahrer Eisplatten vor der Abfahrt entfernen kann. Krone hat ein Ice-Protect-System entwickelt, das der Fahrer über ein Bedienpult, das an der Stirnwand des Fahrzeugs befestigt ist, direkt ansteuern kann. Es wird ein mittig zwischen Dachplane und Querspriegel liegender Luftschlauch durch Luftzufuhr aus dem bordeigenen Druckluftsystem befüllt und die Dachplane um circa 175 mm angehoben. Dadurch bildet sich eine Art Satteldach, so dass in Standzeiten Wasser- und Schneemassen von der Plane abrutschen. Einer möglichen Eisbildung wird so entgegengewirkt.



Die Fülldauer nach Aktivieren von „Krone Ice Protect“ beträgt etwa 90 Sekunden. Vor Fahrtantritt senkt sich der Schlauch per Knopfdruck oder durch Betätigung der Bremse wieder ab, und das Planendach kehrt in den ursprünglichen Zustand zurück – schnee- und eisfrei. Das Krone Ice-Protect-System ist für alle Planen-Sattelauflieger verfügbar, lässt sich aber auch einfach nachrüsten. Die Anschaffung kann durch die „De-minimis“-Förderung bezuschusst werden. Zudem gewähren einige Versicherungen eine Reduzierung der Versicherungsbeiträge, wenn Trailer mit dem Ice-Protect-System ausgerüstet sind. „Krone Ice Protect“ entspricht den Anforderungen der StVZO und ist TÜV-zertifiziert.