Die vor zwei Jahren eingeführte Ersatzteilmarke Krone Trusted hat im Jahr 2022 weitere Marktanteile gewinnen können. Krone vermarktet das Trusted-Programm grundsätzlich nur an Werkstätten und Flottenbetreiber, nicht an andere Händler. Ein Großteil der Bestellungen wird über den Online-Shop abgewickelt, an den inzwischen mehr als tausend Werkstätten angeschlossen sind.



Die Ersatzteile werden direkt von europäischen Herstellern bezogen, die Krone auch in der Erstausrüstung beliefern. Die Alternative zu Original-Ersatzteilen ist auch für Fahrzeuge anderer Hersteller geeignet. Um die Werkstätten bei anfallenden Reparaturen kompetent zu unterstützen, sind entsprechende Zeichnungen und Anleitungen im Shop hinterlegt.

„Unsere Strategie war von Anfang an, in erster Linie auf Qualität zu setzen und nicht auf den niedrigsten Preis. Das hat sich ausgezahlt, weil wir praktisch keine Reklamationen auf die Trusted-Teile verzeichnen. Entsprechend hoch sind die Nachbestellungen unserer Kunden“, sagt Ewald Gronewald, Vertriebsleiter DACH Spare Parts/Trusted.