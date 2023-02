In Steyr werden bereits seit 100 Jahren Lkw gefertigt. Es kann natürlich niemand sagen, ob das auch in hundert Jahren noch so sein wird, aber was ist Ihre Vision für den Standort in zehn Jahren?

Dass man eigene Fahrzeuge unter eigener Marke wieder auf der Straße hat. Das ist schon eine tolle Vision, weil die Lkw-Marke Steyr vor gut 30 Jahren mit der Übernahme durch MAN verschwunden ist. Diese jetzt wiederzubeleben und unter der Marke Steyr Fahrzeuge auf die Straße zu bringen – das ist die große Vision. Und damit natürlich auch Auslastung zu generieren, um dem Werk wieder zu Wachstum zu verhelfen.

Von den Geschäftsbereichen her wird es weiterhin drei Standbeine geben: Einmal die Auftragsfertigung, also Contract-Manufacturing. Wenn irgendein Nutzfahrzeughersteller zusätzliche Kapazität braucht, dann kann man diese zur Verfügung stellen. Die eigenen Fahrzeuge sind das zweite Standbein. Das dritte Geschäftsfeld ist Entwicklung und Forschung, wo wir in der Endausbaustufe Engineering-Dienstleistung für externe Kunden anbieten.

Fertigungswerke gibt es viele. Gibt es irgendein herausragendes Merkmal, wo man sagen kann: Das ist der Grund, warum Steyr ein idealer Standort ist, um Automobile oder Nutzfahrzeuge zu produzieren?

Ich würde sagen, die Passion der Leute. Knowhow, das über Generationen gewachsen ist. Das merkt man, das spürt man, das fühlt man. Wir haben sehr gut ausgebildete Fachkräfte und dieses über Generationen entstandene Knowhow in dieser Gegend macht die Leute sehr stolz. Die wollen weiterhin ein Komplettfahrzeug bauen und das merkt man. Daher kommt auch die Unterstützung: Die wollen die Marke Steyr wieder auf die Straße bringen. Und das ist eine wahnsinnige Motivation und das, was den Standort so stark macht.

Herr Ecker, vielen Dank für das Gespräch.