Volta Trucks erteilte an Steyr Automotive als Contract Manufacturer einen wesentlichen Zusatzauftrag für den Zusammenbau und die Aufbaumontage der „Volta Trucks Cargo Box“. „Diese Erweiterung des Auftragsumfangs für unseren Kunden Volta Trucks bedeutet eine Absicherung von bis zu 180 weiteren Jobs“, freut sich Johann Ecker, Sprecher der Geschäftsführung von Steyr Automotive. Damit wären in Summe 870 Arbeitsplätze am Standort gesichert - von insgesamt 2.000.





Innovatives Boxenkonzept



Über das innovative Boxenkonzept von Volta Trucks kann die Komplexität und Variantenvielfalt des Lkw erheblich reduziert werden. Sämtliche Kundenwünsche und damit Variantenanforderungen wie zum Beispiel in Richtung Be- und Entladung oder Zu- und Ausstiegmöglichkeiten können über dieses Boxenkonzept bestens dargestellt werden.

Darüber hinaus besticht die von Paneltex (Großbritannien) gelieferte Volta Trucks-Ladebox mit dem futuristischen Design der Dachform im vorderen Bereich des Lastwagens. Durch dieses aerodynamische Design werden auch sehr gute cW-Werte erreicht.





Vorbereitungen Vorserienfertigung laufen



Die Umsetzung der Volta Trucks Box erfolgt parallel zum Hauptauftrag über die Fertigung des batterieelektrischen Volta Zero Trucks. Die Vorbereitungen für den Vorserienbau der Fahrzeuge sind auf der Zielgeraden. Der Serienanlauf ist mit Jahresbeginn 2023 geplant.Neben guten Gründen der Logistik und Nachhaltigkeit, Chassis und Box an einem Ort zu bauen und aufzusetzen, setzt Volta Trucks mit der Vergabe an Steyr Automotive vor allem auch auf die Erfahrung und das Knowhow von mehr als 100 Jahren Entwicklung und Produktion von Nutzfahrzeugen an diesem Standort.