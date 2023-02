Es ist eine Strategie, die man bei Volkswagen bereits aus dem Pkw-Segment kennt: In der technischen Entwicklung gibt es eine enge Kooperation aller Marken mit gemeinsamen Plattformen, in der finalen Abstimmung und im Vertrieb treten diese jedoch eigenständig am Markt auf. Eine überaus erfolgreiche Strategie, wenn man bedenkt, dass die Volkswagengruppe beispielsweise in Österreich in Summe mehr als ein Drittel des Pkw-Markts dominiert und global als einer der größten Autobauer gilt.

Nun soll diese Form des Mehrmarkenkonzepts offenbar auch auf das schwere Nutzfahrzeugsegment angewandt werden. Unter dem Dach von Traton wurden inzwischen sämtliche Konzernmarken im schweren Nutzfahrzeugbereich gebündelt und im Juni 2019 an die Börse gebracht. Es folgten eine Reihe personeller und struktureller Umwälzungen. Besonders davon betroffen, war die Marke MAN, deren Organisation innerhalb von Traton als zu wenig profitabel galt. Im Sommer 2020 wurde der Vorstand ausgetauscht, es folgte der Verkauf des Werks Plauen in Deutschland und von Steyr in Österreich. Seitdem kommt MAN nicht zur Ruhe: der Konzernbetriebsrat Saki Stimoniaris trat unlängst unter noch nicht völlig geklärten Umständen zurück, der Personalvorstand Dr. Martin Rabe wurde durch einen Wechsel in Elternteilzeit mutmaßlich elegant abserviert. Nun wird Bernd Osterloh, der erst kürzlich (und nicht unumstritten) vom VW-Betriebsrat zum Personalvorstand der Traton SE berufen wurde, auch die Personalagenden bei MAN übernehmen.