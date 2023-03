Mit dem Richtfest für die künftige Produktionshalle eines neu entwickelten 13-Liter-Dieselmotors verzeichnet das MAN-Werk in Nürnberg einen Meilenstein. Damit endet die 15-monatige Bauphase des Großprojekts. Der Neubau der Halle ist mit einem Investitionsvolumen von rund 170 Millionen Euro eines der umfangreichsten Bauprojekte am MAN Standort Nürnberg.

Auf einer Fläche von rund 23.000 Quadratmetern entstehen mehr als 160 Arbeitsplätze. Die Mitarbeiter werden hier künftig im Dreischichtbetrieb die Kernkomponenten des neuen 13-Liter-Dieselaggregats der Traton Group fertigen, das markenübergreifend eingesetzt wird.

„In der Gruppe haben wir entschieden, in Zukunft auf einen gemeinsamen Baukasten zu setzen. Und heute feiern wir Richtfest – für die Halle, in der schon bald Motoren der neuen, gemeinsamen Motorengeneration gefertigt werden. Damit führen wir die Traton Group und ihre Marken in eine neue Ära. In den nächsten Jahren wird der Motor auch bei MAN verbaut werden. Es handelt sich voraussichtlich um den letzten, vollständig neu entwickelten Motor der Gruppe, der ein Verbrenner ist“, sagte Christian Levin, Vorstandsvorsitzender der Traton SE.

Ab 2024 soll der neue gemeinsame 13-Liter-Motor der Traton Group im Werk Nürnberg gefertigt werden - etwa zeitgleich mit dem Serienstart der langstreckentauglichen MAN-Elektro-Lkw im Werk München. Deren elektrische Antriebsaggregate kommen ebenfalls aus dem Werk Nürnberg. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Fertigung von Hochvolt-Batteriepacks in Betrieb genommen. Im Zuge des Technologiewechsels werden in München künftig sowohl konventionelle als auch elektrifizierte Antriebe parallel vom Band laufen. Damit liefert Nürnberg zentrale Komponenten für beide Antriebsarten.

„Wir verfolgen bei MAN Truck & Bus eine klare Zero-Emission-Strategie. Schon 2030 sollen 50 Prozent unserer Fahrzeuge, die wir an Kunden ausliefern, über lokal emissionsfreie Antriebe verfügen. In einigen Märkten außerhalb Europas oder bei Einsatzzwecken, wie Offroad-Anwendungen, werden Dieselmotoren in der Übergangszeit zum lokal emissionsfreien Güterverkehr aber weiter eine wichtige Rolle spielen“, so Alexander Vlaskamp, Vorsitzender des Vorstands der MAN Truck & Bus SE.