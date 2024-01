Steyr Automotive hat offenbar gute Chancen, die Produktion des Elektro-Lkw Volta Zero wieder aufzunehmen. Der Vertrag mit dem schwedischen Start-up Volta Trucks sei offenbar unterschriftsreif, berichtet der ORF Oberösterreich. Am Montagmittag sei die Belegschaft in einer Betriebsversammlung informiert worden. "Seitens der Geschäftsführung werden laufende Verhandlungen nicht kommentiert", hieß es dazu lediglich von einer Unternehmenssprecherin.

Mitte Oktober 2023 hatte Volta Trucks überraschend Insolvenz angemeldet, Steyr hatte für das Unternehmen eine Kapazität von 14.000 Fahrzeugen pro Jahr reserviert. Dann wurden die Schweden von dem US-Fonds Luxor Capital übernommen, mit den neuen Eigentümern wurden Verhandlungen aufgenommen, bestätigte Steyr Automotive im Dezember 2023.

Ende Februar soll nun der Vertrag unterschrieben werden, die Produktion der Lkw soll im Mai beginnen. Heuer sollen 500 E-Lkw in Steyr gebaut werden, nächstes Jahr 2.000. Zudem sei wohl geplant, eine neue Tochterfirma von Steyr Automotive namens Steyr Automotive E-Truck GmbH zu gründen, die die Produktion der Elektro-Lkws für Volta übernehmen werde.

(APA/red.)