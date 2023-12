Neue Hoffnung bei Steyr Automotive für die Wiederaufnahme der Produktion des Elektro-Lkw Volta Zero. Mitte Oktober hatte das schwedische E-Lkw-Start-up Volta Trucks überraschend Insolvenz angemeldet, Steyr hatte für das Unternehmen eine Kapazität von 14.000 Fahrzeugen pro Jahr reserviert.



Inzwischen wurde Volta Trucks vom US-Fonds Luxor Capital übernommen, mit dem neuen Eigentümer gebe es "konkrete Gespräche", teilte Steyr Automotive mit.

Man sei zuversichtlich, die Zusammenarbeit mit Luxor Capital zur Produktion des E-Trucks in Steyr in den kommenden Wochen fixieren zu können.



Das auf Volta Zero spezialisierte Team aus Ingenieuren und Produktionsmitarbeitern befindet sich zwar großteils in Bildungskarenz. Eine Unternehmenssprecherin sagte aber, dass sie in den nächsten Wochen an ihren Arbeitsplatz zurückkehren werden, sodass die Produktion starten kann.

(APA/red.)