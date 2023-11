Mit neuen Modellen, Servicepaketen und einer neuen Geschäftseinheit will der Autokonzern Stellantis seine Position im Lieferwagengeschäft ausbauen. Für seine Marken Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Ram und Vauxhall kündigte der viertgrößte Autokonzern der Welt zwölf neue Transporter in allen Segmenten sowie Elektro-Modelle mit größerer Reichweite an. Auch das Angebot an Transportern mit Wasserstoff-Brennstoffzellen soll ausgebaut werden.

Bis Ende des Jahres sollen alle Transporter vernetzt und ab 2026 auch für mobile Updates vorbereitet sein. Denn Stellantis will nicht nur mit dem Verkauf von Fahrzeugen Geld verdienen, sondern auch mit vernetzten Dienstleistungen.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Unter dem Dach der Geschäftseinheit Pro One will Stellantis sein Nfz-Geschäft bündeln. Bereits heute macht das Nutzfahrzeuggeschäft mit 1,6 Millionen verkauften Einheiten pro Jahr ein Drittel des Nettoumsatzes von Stellantis aus. Ziel ist eine Verdoppelung bis zum Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 2021 und ein Absatzmix von 40 Prozent Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus sollen fünf Milliarden Euro Serviceeinnahmen durch vernetzte Dienste generiert werden.

(APA/red.)