Der Tiroler Fahrzeugbauer Empl mit Sitz in Kaltenbach im Zillertal hat einen Großauftrag des Bundesheeres im Wert von über 106 Millionen Euro erhalten. Empl wird unter anderem speziell für das Bundesheer entwickelte Lkw-Transportaufbauten liefern. Mehr als 800 Wechselaufbauten und über 850 Lkw-Ausrüstungen zur Aufnahme der Aufbauten sowie weitere Umbauten wurden in Auftrag gegeben, hieß es in einer Aussendung.

Der Auftrag trage zur "langfristigen Standortsicherheit und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen" bei. "Mit dieser Beauftragung durch die Österreichische Bundesregierung sehen wir uns in unserer Entscheidung bestätigt, weiterhin auf den heimischen Wirtschaftsstandort zu setzen und in den Ausbau unseres Hauptwerks in Österreich zu investieren", sagte Geschäftsführer Joe Empl. In den vergangenen zwei Jahren wurden mehr als zehn Millionen Euro in die Erweiterung der Produktionshallen in Kaltenbach investiert, der Standort Uderns im Zillertal soll um mehr als 1,8 Millionen Euro ausgebaut werden.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtete, hat die Corona-Pandemie Empl einen herben Rückschlag versetzt. Vor der Krise wurden noch mehr als 3.000 Aufbauten jährlich übergeben, im Vorjahr waren es nur noch 1.500 Stück. Mit dem Auftrag des Bundesheeres erreiche man "wieder den Output der Vergangenheit", kündigte Empl an.

Empl beschäftigt laut eigenen Angaben rund 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Tirol, in seinem Werk in Deutschland sind es 180. Im Vorjahr erwirtschaftete der Fahrzeugbauer laut "TT" einen Umsatz in Höhe von 132 Millionen Euro.

(APA/red.)