Der Aufbau verfügt über fünf mit Rolltoren versehene Geräteräume, klappbare Auftritte an der Seite sowie am Heck, eine Aufstiegsleiter zum begehbaren Dach, eine hydraulische Trommelwinde mit 5,5 t Zugkraft am Heck, einen über den Nebenantrieb angesteuerten 6 kVA-Einbaugenerator sowie eine Kippmulde an der Fahrzeugfront, die als zusätzlicher Geräteraum genutzt wird.



In der Kippmulde sind vier Südbahnwinden sowie ein Rollcontainer mit Schienenaufsteckmodul zum Transport von Hydraulikpumpe mit Steuertisch, Aufgleisbrücke, Verschiebeeinheiten, Hebezylinder, Stufensatz und dergleichen verlastet.



Die gesamte Sondersignalanlage ist in LED-Technik ausgeführt. Die Blaulichtausstattung kann auf Orange umgeschaltet werden. Weiters ist eine Signalanlage mit Druckkammerlautsprecher und an den Kunden angepasste Tonfolge verbaut. Über das 7-Zoll-Farb-Display der Empl H.I.T. im Fahrerhaus erfolgt die Steuerung der Warnsignale (akustisch oder optisch), Sondersignalanlage und Beleuchtung, Seilwinde sowie des Einbaugenerators, die Überwachung von Betriebszuständen, Schließkontrolle sowie die Ausführung von Service- und Diagnosefunktion.



Zur umfangreichen Beladung zählen unter anderem 50 m Strom- und 20 m Druckluftschnellangriff auf selbstaufwickelnden, federbelasteten Trommeln, Schlauchroller, Akku-Werkzeuge (Schlagschrauber, Bohrmaschine, Winkelschleifer, Bergeschere), Motorsäge, Kettensäge, Fuchsschwanz, Rackheber, Unterleghölzer und Keile, Eingleisbleche, Schienenkratzer, Bügelschleifstücke, Ketten, Schäkel, Spanngurte, Ratschensatz, Scheinwerfer und vieles mehr.