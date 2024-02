Zwei Jahre nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat der Daimler-Nachfolgekonzern Mercedes-Benz seine Beteiligung am russischen Lkw-Bauer Kamaz abgestoßen. "Die Mercedes-Benz Group AG hat ihre Anteile am Nutzfahrzeughersteller Kamaz veräußert", sagte ein Sprecher. Die behördlichen Genehmigungen seien erteilt und die Transaktion im Februar vollzogen worden. Angaben zum Käufer machte der Dax-Konzern nicht.

Daimler war mit 15 Prozent an Kamaz beteiligt. Nach der Trennung von Mercedes-Benz und Daimler Truck 2021 verblieb das Eigentum bei Mercedes-Benz als Rechtsnachfolgerin. Die Lkw-Sparte von Daimler war jedoch operativ in Russland tätig und baute gemeinsam mit Kamaz Nutzfahrzeuge. Mit dem russischen Angriffskrieg und den darauf folgenden Sanktionen der EU zog sich auch Daimler Truck aus Russland zurück.

(APA/red.)