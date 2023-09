Nach Artikel 259 kann jeder EU-Mitgliedstaat den EuGH anrufen, wenn er der Auffassung ist, dass ein anderes Mitglied gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat. Bevor jedoch ein Mitgliedstaat gegen einen anderen Staat wegen einer angeblichen Verletzung der Verpflichtungen aus den Verträgen Klage erhebt, muss die EU-Kommission befasst werden.



Die EU-Kommission erlässt eine mit Gründen versehene Stellungnahme und gibt den beteiligten Staaten zuvor Gelegenheit zu schriftlicher und mündlicher Äußerung in einem kontradiktorischen Verfahren. Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem ein entsprechender Antrag gestellt wurde, keine Stellungnahme ab, so kann ungeachtet des Fehlens der Stellungnahme vor dem Gerichtshof geklagt werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zuletzt versucht, in dem Konflikt "ein letztes Vermittlungsgespräch" anzubieten. Die Kommissionspräsidentin sagte, das zugrundeliegende Problem könne nur "gemeinsam" mit den drei betroffenen Ländern Österreich, Deutschland und Italien gelöst werden.

Der Transitstreit hat sich in den vergangenen Monaten immer weiter zugespitzt. Vor allem Salvini übt immer wieder heftige Kritik an den Tiroler Anti-Transit-Maßnahmen wie Sektorales Fahrverbot, Nachtfahrverbot etc. Der italienische Verkehrsminister hat die EU-Kommission auch offiziell aufgefordert, deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten.

Auf regionaler Ebene gab es hingegen eine Einigung an der Transitfront. Die Landeshauptleute von Bayern, Tirol und Südtirol - Markus Söder, Anton Mattle und Arno Kompatscher - hatten im April in Kufstein öffentlichkeitswirksam ein "Slot-System" vorgestellt. Für ein solches digitales, grenzüberschreitendes Verkehrsmanagement müsste allerdings ein Staatsvertrag zwischen Österreich, Deutschland und Italien geschlossen werden.

(APA/red.)