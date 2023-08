Die Tiroler Landesregierung hat am Dienstag im Rahmen einer Regierungssitzung die Tage für die Blockabfertigung von Lkw für das erste Halbjahr 2024 festgelegt. Die Anzahl bleibt gleich wie heuer - zwischen Jänner und Juni 2024 wird an 24 Tagen nur eine bestimmte Anzahl an Lkw die Grenze bei Kufstein passieren dürfen. "Die Dosierung hat sich in den vergangenen fünfeinhalb Jahren als wirksame Notmaßnahme bewährt", unterstrich Landeshauptmann Anton Mattle.

Verkehrslandesrat René Zumtobel bezeichnete die Lkw-Dosierung als "alternativlos". Das Rekordjahr 2022 mit 2,56 Millionen Transit-Lkw am Brenner zeige dies deutlich. Der nun auf Basis des Verkehrssimulationsmodells und den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre erstellte Dosierkalender für die verkehrsreichsten Tage des Jahres sei notwendig, um einen Verkehrskollaps in Tirol zu verhindern, so Mattle und Zumtobel. Durch die bevorstehenden Großbaustellen entlang der Brennerroute werde sich die Situation in Zukunft noch verschärfen, was zu einem erhöhten Dosierungsbedarf führen könne.

"Gemeinsam mit Bayern und Südtirol arbeiten wir in Tirol mit dem digitalen Verkehrsmanagementsystem intensiv an einer künftigen Alternative", betonte Zumtobel. Das digitale Verkehrsmanagementsystem müsse nun so rasch wie möglich auch auf nationalstaatlicher- und EU-Ebene vorangetrieben werden, forderte er.

Im vergangenen Jahr wurden in Tirol 43 Dosiertage festgelegt, im Jahr davor 41. Heuer wird es nach derzeitigem Stand ebenfalls 41 Dosiertage geben.

(APA/red.)