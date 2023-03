Der Rahmen des Scania XT bietet maximale Flexibilität für Aufbauhersteller dank eines durchgehend gelochten Hauptrahmens. Damit haben Fahrzeugbau-Spezialisten viele Optionen zur Befestigung ihres Aufbaus. Außerdem sind die Stoßdämpfer abgesenkt, sodass sie nicht über den Fahrzeugrahmen nach oben ragen und somit dem Aufbau nicht im Weg stehen.

Im Rahmen seines „Ready-Built“-Konzepts bietet Scania auch bereits fix-fertig aufgebaute Kipplastwagen an. Der Kunde erhält das Komplettfahrzeug damit inklusive Aufbau im Einrechnungsgeschäft. Unser 3-Achs-Testfahrzeug ist mit dem neuen Meiller Trignius 3-Seiten-Kipper ausgestattet. Für eine hohe Stabilität der stärker beanspruchten Böden nutzt Meiller bei diesen Kipper-Varianten hochfesten Hardox-Stahl (HBW450) mit Materialstärken von 4 Millimetern, für schwere Einsätze sind optional auch 5 Millimeter Blechstärke verfügbar. Je nach Ausführung der Kippbrücke spart die Trigenius-Serie rund fünf Prozent Gewicht gegenüber der Vorgängerserie. Die Meiller Bordmatik besitzt eine neue Kinematik samt hydraulischer Folgesteuerung. Das erlaubt ein gleichmäßiges Öffnen von Beginn an sowie ein leises Öffnen und Schließen der Seitenwand. Bei geöffneter Wand wird dem Fahrer ein optisches Warnsignal im Fahrerhaus angezeigt. Zusätzlich treten LED-Blinkleisten vorne und hinten an der Wand in Aktion.

In den Bordwänden und im Boden sind serienmäßig Zurrösen eingelassen. Damit entsprechen die Kippbrücken der Ladungssicherungsnorm DIN EN 12642 Code XL. Die Bordwandzurrösen besitzen eine Haltekraft von je zwei Tonnen und eignen sich zum Verzurren von Gütern, die über die Bordwand hinausragen. Die klappbaren und von innen wie außen zugänglichen Zurrpunkte im Boden haben eine Haltekraft von jeweils vier und in den Ecken sogar jeweils acht Tonnen. Sie sind auch zum Einlassen von Kettenhaken geeignet. Anzahl, Anordnung und Aufteilung der Zurrpunkte ist für den Transport von Paletten optimiert und übertrifft die Vorgaben aus der DIN EN 12640.

Für den sicheren Transport von kleinen Anhängern auf der Kippbrücke lässt sich an der Stirnwandzurröse ein Kupplungsmaul montieren. Wie bisher gibt es verschiedene Aufstiege über die Stirn- und Seitenwand zur Ladefläche. Mit dem Meiller-Laderaumsichtpaket hat man zudem die Ladefläche aus der Kabine heraus im Blick: Das Kamerasystem ist direkt mit dem Scania-Lkw verbunden und das Bild wird im Mitteldisplay angezeigt. Die Betätigung der Kippfunktion erfolgt komfortabel per Funkfernsteuerung.