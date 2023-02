Der eActros ist derzeit ab Bestellung innerhalb von nur sechs Monaten lieferbar und erzielt heute bereits echte 300 Kilometer Reichweite (maximal 400 sollen demnächst möglich sein). Damit die Integration des E-Lkw in den Fuhrpark optimal gelingt, gibt es bei Mercedes-Benz Trucks Österreich ein eigenes Beratungsservice rund um die E-Mobilität mit Fahrstreckenauswertung und Streckenprofilanalyse. Damit wird sichergestellt, dass das Fahrzeug die geplanten Touren auch sicher bewerkstelligen kann und die Ladeleistung und Batteriekapazität dafür ausreichend dimensioniert sind.Mit dem eActros 600 ist außerdem ein elektrisches Schwerfahrzeug in der Pipeline, das als Sattelzugmaschine und Fahrgestell auf den Markt kommen wird. Die Reichweite soll bis zu 600 Kilometer betragen. Würde man den Lkw mit einem Megawatt laden, dann wäre der Akku während der Fahrpause des Lenkers wieder komplett voll. Damit wäre der E-Truck auch für den Fernverkehr geeignet. Allerdings ist mehr als fraglich, ob die Infrastruktur das in absehbarer Zeit überhaupt zulässt. An großen Lkw-Raststationen müssten für flächendeckende Fernverkehrsanwendungen 100 Megawatt Ladeleistung und mehr bereitgestellt werden – das ist nur schwer vorstellbar.



Eine alternative Energielösung für Anwendungen mit hoher Reichweitenanforderung ist Wasserstoff. Dieser ist entweder als gasförmiger oder verflüssigter Treibstoff transportabel und kann in kurzer Zeit getankt werden. Je nach Tankvolumen wären damit etwa 1.000 Kilometer Reichweite realistisch – das genügt. Der Wasserstoff-Prototyp „GenH2“ von Daimler ist bereits im Rahmen von Testfahrten auf öffentlichen Straßen unterwegs. 2027 soll dieser in Serie gehen. Mit dem Joint Venture „Cellcentric“ wird zusammen mit Volvo Trucks außerdem eine Serienfertigung für Wasserstoff-Brennstoffzellen aufgebaut. Ein entsprechendes Werk soll in Deutschland, in Weilheim an der Teck in der Region Stuttgart, entstehen.