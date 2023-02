Swissport ist nach eigenen Angaben der weltgrößte Anbieter für Flughafen-Bodendienstleistungen. Das Unternehmen kümmert sich dabei auch um das Handling von Luftfracht. Am 19. Mai nahm Swissport sein neues Air Cargo Center mit 8.000 m2 im DHL SkyLog Park in Fischamend in Betrieb. Das Luftfrachtzentrum dient speziell für die Abfertigung von Speditionskunden. Hier wird die Ware vom Lkw übernommen und für die Verladung im Flugzeug vorbereitet und gebündelt. Mit dem neue Mercedes-Benz eActros werden die Luftfracht-Sendungen schließlich emissionsfrei vom Hub zum rund fünf Kilometer entfernten Standort direkt am Flughafen Wien transportiert. Das Fahrzeug wird im Schichtbetrieb eingesetzt. Deshalb war für Swissport eine Hochleistungs-Ladesäule essenziell. Die entsprechende Technik stammt von Siemens, die maximale Ladeleistung beträgt 150 Kilowatt. Damit könnte die Batterie des Lkw in nur zwei Stunden komplett vollgeladen werden. Theoretisch wären auch 300 Kilowatt möglich, allerdings reicht dafür die Anschlussleistung vor Ort nicht aus. Die Ladeleistung ist aber ohnehin ausreichend, da zwischenzeitliche Standzeiten beim Be- und Entladen der Fracht für das Aufladen des Akkus genutzt werden können. Die Batteriekapazität des Lkw beträgt etwa 300 Kilowattstunden. Damit sind echte 300 Kilometer Reichweite möglich.