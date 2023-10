Iveco und Shell starten in Kürze die Bio-LNG-Tour "On the Road to Net-Zero Emissions", eine zehntägige Langstreckenfahrt quer durch Europa mit einer Iveco S-Way LNG Sattelzugmaschine, die mit Bio-LNG betrieben wird. Die Tour startet an der Shell-Tankstelle Mittenwalde in Berlin und macht auf dem Weg durch Deutschland, die Niederlande und Italien an fünf Stationen der bestehenden Bio-LNG-Infrastruktur halt. Ziel des Iveco S-Way LNG ist es, die Tour mit Netto-Null-Emissionen zu beenden.

Das gemeinsame Projekt soll zeigen, wie durch strategische Zusammenarbeit die Einführung von Bio-LNG im europäischen Flottenmarkt vorangetrieben werden kann. Immer mit dem Ziel, das Bewusstsein für das Dekarbonisierungspotenzial von Bio-LNG im Fernverkehr zu schärfen.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass ein Multi-Energie-Ansatz die beste Lösung für den Antrieb von morgen ist, um die Herausforderung der Dekarbonisierung der Transportindustrie zu meistern", sagt Giandomenico Fioretti, Iveco Head of Alternative Propulsion Business Development. "Wir investieren weiterhin in Lkw mit Bio-LNG-Antrieb, denn Bio-LNG hat sich als die einzige ausgereifte Technologie erwiesen, die sofort verfügbar ist, um eine wirtschaftliche und finanzierbare grüne Alternative zum Diesel zu bieten, ohne Kompromisse in Bezug auf Motorleistung, Reichweite, Nutzlast oder Betankungszeit machen zu müssen."

Die Bio-LNG-Tour, ein Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Iveco und Shell, soll zeigen, dass ein Langstreckentransport quer durch Europa mit einem Bio-LNG-betriebenen Lkw möglich ist, wenn die Bio-LNG-Infrastruktur weiter ausgebaut wird. Da sich der Bio-LNG-Markt schnell entwickelt, nutzen Iveco und Shell ihre Position, ihre Präsenz und ihr Know-how in diesem Bereich, um das Wachstum des Bio-LNG-Marktes weiter voranzutreiben.