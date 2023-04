Der Öl- und Gaskonzern Shell eröffnet in St. Marienkirchen bei Schärding seine erste LNG-Tankstelle in Österreich. Rund 35 Tonnen LNG (Liquefied Natural Gas), was ungefähr 200 Lkw-Tankfüllungen entspricht, sollen dort täglich abgegeben werden. In den kommenden Jahren will Shell bis zu fünf LNG-Tankstellen in Österreich errichten, die nächste voraussichtlich noch heuer in Walserberg. Im Laufe von 2024 soll dann neben fossilem auch LNG aus Biogas angeboten werden.

"Mit unserem LNG-Tankstellennetz wollen wir LNG und in Zukunft auch Bio-LNG in Österreich für unsere Geschäftskunden verfügbar machen und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs leisten", sagte Florian Linsinger, Shell-LNG Business Development Manager, anlässlich der Tankstelleneröffnung im Innviertel.