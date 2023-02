Bis Ende 2022 will Shell das LNG Tankstellennetz in Deutschland auf 40 Stationen erweitern. Die Tankstelle in St.Marienkirchen stellt durch ihre Lage einen wichtigen Knotenpunkt zum Netz in Deutschland, sowie einen Korridor zu angrenzenden osteuropäischen Ländern dar. LNG (Liquefied Natural Gas) ist verflüssigtes tiefkaltes Erdgas, dessen Einsatz im Schwerlastfernverkehr bis zu 22 Prozent weniger CO2-Emissionen gegenüber Diesel ermöglicht, wenn es aus fossilem Erdgas besteht. Wird Bio-Methan eingesetzt, wie Shell es vorbereitet, sind sogar noch deutlich bessere CO2-Werte erreichbar.

Shell hat im Shell Energy & Chemicals Park Rheinland mit dem Bau einer Gasverflüssigungsanlage zur Herstellung von Bio-LNG begonnen. Die Anlage erschließt Potenzial für Treibhausgasminderungen von bis zu einer Million Tonnen CO2 im Straßengüterfernverkehr und wird auch den österreichischen Schwerlastverkehr voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2023 mit Bio-LNG, auf Basis von Biomethan und Gas, versorgen. Möglich ist das durch den Einsatz von Biomethan, welches aus nachhaltigen Reststoffen, wie beispielsweise Gülle und Mist,hergestellt wird.