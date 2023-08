Der eDaily legte die vorgeschriebene Strecke von mehr als 30 Metern gleichmäßig zurück und fuhr unter den wachsamen Augen des Aufsichtspersonals über die Ziellinie zum Rekord. Der "Hi-Power"-Modus des Transporters, der serienmäßig jeden eDaily bei Bedarf mit der nötigen Leistung versorgt, wurde während der Fahrt genutzt, um dem vollelektrischen Transporter unter anspruchsvollen Zugbedingungen einen zusätzlichen Leistungsschub zu geben.



"Der Iveco eDaily hat mit diesem beeindruckenden Rekord Geschichte geschrieben. Er ist ein weiterer Beweis für seine Stärke, Langlebigkeit und herausragenden Fähigkeiten. Wir sind stolz auf diese Leistung, denn sie zeigt, dass der eDaily in der Lage ist, Grenzen zu überschreiten, herkömmliche Elektrofahrzeuge zu übertreffen und es den Kunden zu ermöglichen, die Energiewende ohne Einschränkungen voranzutreiben", sagte Fabio Santiago, Head of Marketing and Product Management der Iveco Truck Business Unit.