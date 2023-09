DB Schenker, einer der weltweit führenden Logistikanbieter, hat 53 Renault Trucks E-Tech D für den Einsatz in Frankreich erworben. Der Auftrag ist der bisher größte von Schenker in Frankreich. Er folgt auf mehrere Tests, die in französischen Niederlassungen durchgeführt wurden.

"Wir wollen weltweit führend in der grünen Logistik sein. Elektro-Lkw sind ein fester Bestandteil unseres Fahrzeugportfolios. Wir sorgen dafür, dass ihr Anteil kontinuierlich steigt. Die Einführung der neuen Renault Trucks ist ein weiterer Schritt zur Erreichung dieses ehrgeizigen Ziels", sagt Frédéric Vallet, CEO Schenker Frankreich.