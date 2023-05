Die Reduzierung des CO₂-Ausstoßes im Transportsektor ist heutzutage eine Notwendigkeit, es bleiben jedoch viele offene Fragen für die Transport- und Logistikbranche. Renault Trucks will hier mit der neuen "Decarbonisation Academy" helfen, Klarheit zu schaffen. Dabei handelt es sich um eine kostenlose Online-Lernplattform. Branchenexperten sollen hier Antworten zum Thema Dekarbonisierung im Zusammenhang mit ihren strategischen Überlegungen finden und potenziell einen leichteren Weg zur reibungslosen Transformation ihres Unternehmens erkunden.

Die Lernplattform bietet Zugang zu einem Fortbildungskatalog mit Lehrvideos, Expertenmeinungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens sowie Erfahrungsberichten von Spediteuren und Karosseriebauern. Jeder Kurs besteht aus mehreren Modulen und kann in weniger als 30 Minuten absolviert werden. Gegenwärtig sind vier Kurse Online verfügbar und befassen sich mit Themen wie Reduzierung von CO₂-Emissionen im Straßengüterverkehr oder der Auswirkung von Elektro-Lkws auf Arbeitsbedingungen.

Die Lernplattform ist für die Nutzung auf Tablets oder Smartphones optimiert und bietet die Möglichkeit, sich ortsunabhängig mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Am Ende des Kurses können die Nutzer das erworbene Wissen in einem Quiz testen und auf weiterführende Artikel zum Thema zugreifen. Am Ende des Kurses erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.