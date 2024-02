Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) sind für Trockenfrachtauflieger der Nutzfahrzeugindustrie vielseitig einsetzbar. Die in einem kontinuierlichen, großindustriellen Flachbahn-Verfahren produzierten Leichtbauwerkstoffe sind stabile und gleichzeitig leichte Konstruktionsmaterialien. Produktionssicherheit, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und gleichbleibend hohe Qualität begeistert Lamilux Kunden aus der Trockenfrachtindustrie.

Faserverstärkte Kunststoffe werden als Deckschichten in die Konstruktion der Seiten-wände, Dächer und Böden eingebunden. Die wichtigsten Materialvorteile gegenüber konventionellen Werkstoffen wie Aluminium oder Stahlblech sind neben dem geringen Gewicht auch die Stabilität und Langlebigkeit. Darüber hinaus sind faserverstärkte Kunststoffe sehr korrosions-, witterungs- und UV-beständig, was zu einer langanhaltenden Optik führt.

Ein Vorteil von Lamilux-GFK ist Hagelschlagbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Dank der Materialsteifigkeit und einer geringeren Verformungsneigung ist dies ein Plus beim Einsatz im Dach, aber auch in der Außenwand von Aufliegern. Während Hagelkörner in Werkstoffen wie etwa Aluminium oder auch Wettbewerbs-GFK sichtbare und dauerhafte Dellen in Dach- und Seitenwandmaterialien drücken, überstehen die Bahnen aus faserverstärktem Kunststoff von Lamilux dieses Wetterphänomen meist unbeschadet.

Zudem lässt sich durch den Einsatz faserverstärkter Kunststoffe das Leergewicht beziehungsweise Eigengewicht von Fahrzeugen absenken. Im Vergleich zu Stahl kann durch GFK-Einsatz rund 40 Prozent und zu Aluminium rund 15 Prozent Gewicht eingespart werden. Durch die versteifende Wirkung von GFK können zudem die Konstruktionselemente für Dächer und Seitenwände dünner ausgelegt werden. Von dem eingesparten Gewicht profitiert man gerade im LKW-Bereich durch eine erhöhte Nutzlast, also eine höhere Zuladung und damit geringere Transportkosten, sowie einen reduzierten Treibstoffverbrauch.