Reisemobilisten aus aller Welt trafen sich wieder auf der Leitmesse für mobiles Reisen, dem Caravan Salon in Düsseldorf. Mit dabei war der Hersteller von glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK) Lamilux Composites. Das Unternehmen präsentierte mit Lamilux Sunsation eine UV-beständige GfK-Deckschicht. Sie ist eine der neuesten Entwicklungen in der Welt der glasfaserverstärkten Kunststoffe.

"Wir wurden auf der Messe förmlich überrannt, das Interesse an unserem neuen GFK-Seitenwandmaterial Lamilux Sunsation ist riesengroß. Dies bestärkt unsere Auffassung, mit unserem Lamilux Sunsation die Marktanforderungen an eine langlebige Außenhaut der Fahrzeuge revolutionieren zu können", so Markus Bächer, Marketingmanager bei Lamilux.



Das Unternehmen verspricht eine höhere UV-Beständigkeit im Vergleich zu Standard-Gelcoats. Dies soll zu einer Farb- und Glanzbeständigkeit der Fahrzeugseitenwand und damit zu einem nagelneuen Aussehen auch nach Jahren in der Sonne führen. So wird das jeweilige Markenimage des Caravanherstellers gestärkt. Für den Nutzer kann sich der Wartungsaufwand verringern. Die Technologie lässt sich mit nahezu allen Lamilux Produkten kombinieren.