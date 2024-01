Daimler Truck Financial Services startet eine Partnerschaft mit Raiffeisen Leasing in Rumänien, um rumänischen Lkw- und Buskunden Finanzierungs- und Leasingangebote zu bieten.



Das erste Produkt ist eine vierjährige Full-Service-Finanzierung für den Mercedes-Benz Actros L inklusive Wartungspaket und Verschleißteilen, die über autorisierte Mercedes-Benz Trucks Partner angeboten wird. "Mit Rumänien sind wir jetzt in neun großen europäischen Ländern aktiv und bieten unseren Lkw- und Buskunden integrierte Finanzdienstleistungen an", sagt Bernd Barth, Leiter Daimler Truck Financial Services Europa und Südamerika.

Rumänien ist einer der am schnellsten wachsenden und sechstgrößte Markt für schwere Lkw in Europa. Seit 1994 ist die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent gestiegen. Daimler Truck Financial Services hat bereits angekündigt, ein Projekt zur Geschäftsgründung in Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei zu starten. Der Wandel hin zu nachhaltigem Transport bietet Daimler Truck Financial Services zusätzliches Wachstumspotenzial mit neuen Servicelösungen für Lade- oder E-Infrastruktur.