Tandemzug für Kühltransporte : Neun Mercedes-Benz Actros Lkw für Spar Österreich

Das Team von Daimler Truck Austria und Pappas Automobilvertrieb hat neun Lkw an die Spar Österreichische Warenhandels AG übergeben. Die Actros 2546 L sind in Marchtrenk stationiert und werden Filialen in Oberösterreich beliefern.